Due volte da subentrato: contro la Samp può soffiare una maglia a Linetty, anche lui ex della gara

La partita in programma sabato 30 ottobre alle 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino tra Torino e Sampdoria si avvicina e Dennis Praet spera di scendere in campo tra gli 11 titolari. Intanto Ivan Juric ci pensa, perché il centrocampista belga ha sempre fatto bene quando è stato schierato dall’ex tecnico dell’Hellas Verona. Praet si è dimostrato una pedina molto importante per il Toro. Un giocatore capace di alzare il tasso qualitativo nella squadra granata. Toccherà anche al numero 22 granata dare una mano alla squadra di Juric a rialzarsi dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan e incrociare le dita con la speranza che possa farlo fin dall’inizio della partita contro i blucerchiati (magari al posto dell’altro ex, Linetty). Squadra avversaria che, dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta, faranno di tutto per provare a vincere contro il Toro, che attualmente in classifica si trova a +2.

Praet reduce da due ottime prestazioni contro Genoa e Milan

Il Toro non potrà sbagliare la partita e non vorrà di certo farlo neanche Praet che fin qui ha collezionato 4 presenze per un totale di 147 minuti passati in campo, giocando contro Salernitana, Sassuolo, Genoa e Milan. Soprattutto nelle ultime due partite, nelle quali il centrocampista belga è entrato in campo a gara in corso, ha dimostrato di essere un giocatore davvero importante. Contro la squadra di Ballardini è sua la discesa sulla fascia che ha portato Brekalo a trovare la via del gol. Mentre nella complicata sfida contro il Milan ha confezionato un grande assist per Sanabria e colpito la traversa con un tiro, deviato a 5’ minuti dal triplice fischio. Sicuramente Praet, sia contro i rossoblù sia contro la squadra di Pioli, è stato tra i migliori in campo per quanto riguarda i granata.

Praet rincontra il suo passato

Praet vorrà continuare sulla scia delle prestazioni positive ottenute fino ad ora e lo vorrà continuare a fare in quella che sicuramente per lui non sarà una partita come tutte le altre. Infatti Praet si ritroverà di fronte la Sampdoria, squadra nella quale ha militato per 4 stagioni, prima di essere poi ceduto al Leicester per 20 milioni di euro. Il numero 22 del Toro ha avuto una parentesi positiva in blucerchiato, collezionando 98 prestazioni e segnando 4 reti. Ma Praet non sarà l’unico ex della sfida. Come lui ce ne sono anche altri. Però sicuramente il centrocampista belga sarà tra i più motivati a fare bene, anche perché per fortuna l’infortunio ormai è solo un lontano ricordo e i presupposti per continuare a stupire in positivo ci sono tutti.