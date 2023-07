Nella giornata di oggi Nemanja Radonjic è tornato a correre: il suo recupero dall’infortunio può essere più breve del previsto

nostro inviato da Pinzolo – Nell’amichevole di ieri pomeriggio contro la FeralpiSalò, vinta per 2-0 dai granata, non tutti i giocatori presenti in ritiro erano a disposizione del tecnico Ivan Juric. Nemanja Radonjic è stato uno di questi, avendo accusato un problema al soleo del polpaccio sinistro. Il serbo, che quest’anno vestirà la maglia numero 10, ha saltato la prima amichevole stagionale e il tempo di recupero sembra essere di due settimane. Nell’allenamento di questa mattina però, oltre al lavoro in palestra, ha svolto anche una parte atletica di corsa. Invece gli altri due infortunati Linetty (problema al polpaccio sinsitro) e Karamoh (problema al ginocchio sinsitro) hanno fatto solo palestra.

Radonjic: il recupero può essere più breve

Il fatto che abbia svolto anche una parte di corsa, oltre lavoro in palestra, fa ben sperare. Il giocatore infatti potrebbe accellerare i tempi di recupero e disputare le altre amichevoli pre campionato. Il problema al soleo non è da sottovalutare, il giocatore va gestito nella maniera corretta anche a causa della mancanza di trequartisti. Nella partita di ieri sono partiti titolari Seck e Verdi, per poi lasciare il posto nel secondo tempo a Savva e Ciammaglichella. Quest’anno il classe 1996 deve trovare continuità e le qualità ci sono tutte, senza incorrere in troppi problemi fisici. Le sue giocate, la sua fantasia e la sua imprevedibilità potranno essere decisive nel prossimo campionato.