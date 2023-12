Continua il caso legato a Nemanja Radonjic, che non gioca più: Juric ieri ha detto che il giocatore deve allenarsi bene

Nella giornata di ieri, Ivan Juric ha presentato il match in conferenza stampa. Tra le fila del Torino, a parte Schuurs e N’Guessan, saranno tutti disponibili. Anche Nemanja Radonjic lo è, ma la sua convocazione non è scontata. Il serbo infatti, era rimasto fuori contro l’Atalanta e non si era capito bene il perché. Ieri Juric su di lui ha detto: “Radonjic si è allenato male settimana scorsa, ora vedremo anche domani come va per prendere una decisione per domenica”. Ecco quindi, che potrebbe anche essere di nuovo escluso.

La smentita di Cairo

Quello detto da Juric, conferma quanto detto da lui stesso dopo Torino-Atalanta: “A volte non riesce ad allenarsi bene, non è accettabile. Dispiace perché è un giocatore di talento. Sta buttando la carriera. Deve fare passi avanti come comportamenti. Guardi l’esempio di Vlasic che lavora sodo e cresce. Spero che capisca”. Lui, come Vagnati, non ha parlato di nessun infortunio. Cairo invece, preso dall’euforia post vittoria ha detto: “Si è fatto male al flessore e non poteva giocare, che abbia litigato è una gran pa**a”.

Un vero peccato

Un vero peccato la piega presa dalla stagione di Radonjic. Si tratta di un giocatore particolare, dal punto di vista caratteriale, ma dotato di grande estro e fantasia. Il Toro si sta abituando a farne a meno, ma le sue giocate mancano. Prima di iniziare a giocare sempre meno, aveva iniziato bene la stagione. Contro il Genoa (in casa, 1 gol) e contro la Salernitana (in trasferta, 2 gol) aveva trascinato la squadra facendo la differenza. Adesso trovare spazio per lui, nonostante le qualità, diventa difficile.