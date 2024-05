Samuele Ricci, in questo finale di stagione, ha avuto una crescita continua: ora spera di poter partecipare all’Europeo

Una partita al termine della Serie A 2023/2024 del Torino. A Bergamo, ci si gioca molto. Domenica il Toro cercherà in tutti i modi di ottenere i 3 punti, per sperare ancora di più nell’Europa. Samuele Ricci è in forma ed è pronto a dare tutto. La sua, in questo finale di stagione, è stata una crescita continua. Nelle ultime due partite, contro Verona e Milan, il numero 28 ha giocato da trequartista alle spalle delle due punte. 6 punti su 6 disponibili e un’ottima impressione anche in quel ruolo. Senza un vice Vlasic vero e proprio, il Toro ha ottenuto il massimo dei risultati con Ricci in quel ruolo. Dopo una prima parte di stagione complicata per lui, tra prestazioni e infortuni, nella seconda è stato sul pezzo alla grande.

Occhi verso l’Europeo

Buongiorno è praticamente certo di andare all’Europeo con l’Italia di Spalletti. Bellanova spera e le sue probabilità non sono basse. Ricci invece, non sembrava essere in corsa. Invece è stato inserito nella lista dei pre-convocati degli Azzurri. Ora non può fare altro che chiudere bene la stagione al Gweiss Stadium di Bergamo e poi sperare in bene. Una crescita confermata anche dalle parole del presidente Urbano Cairo: “Ricci? Per me non è impossibile che vada all’Europeo, sta facendo benissimo, nelle ultime partite ha avuto una crescita importante”. Anche in futuro comunque per lui, le porte della Nazionale saranno sempre aperte.

I numeri della sua stagione

Tra l’Europeo con l’Under 21 e le voci di mercato della Lazio, la stagione di Ricci era iniziata con il freno a mano tirato. A fine stagione invece, il bilancio è positivo. 31 partite per lui in Serie A. Ha collezionato 1 gol e 4 assist. Inoltre 6 ammonizioni e una doppia ammonizione (senza senso contro la Fiorentina). Impeccabile in fase di impostazione e di regista, può fare di più a livello di gol e assist. Soprattutto, devono aumentare i tiri in porta, viste le sue doti. Con il lavoro e la sua professionalità, può migliorare ancora tanto.