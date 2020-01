Toro, al via i lavori di rizollatura al Grande Torino: sarà pronto per l’Atalanta

Torino, sono iniziati i lavori al manto erboso dello Stadio Olimpico Grande Torino dopo le proteste arrivate dai giocatori per le condizioni del campo

Il Torino lavora per migliorare il terreno di gioco del Grande Torino. Sono infatti partiti i lavori al manto erboso dello stadio con un’opera di rizollatura, dopo le proteste arrivate sia da Salvatore Sirigu che dal Gallo Belotti per le condizioni non più sostenibili del prato dello stadio dei granata. Lavori indispensabili visto che ormai il coro all’interno dello spogliatoio era unanime: “E’ molto difficile giocare lì sopra”, come detto anche dal mister Mazzarri prima della sosta invernale. La dirigenza granata ha dunque sfruttato questo periodo in cui all’Olimpico non sono in programma partite e ha fatto partire i lavori per restituire ai giocatori granata un campo degno di essere chiamato con questo nome.

Torino, contro l’Atalanta il campo sarà pronto

I lavori di rifacimento del manto erboso dell’Olimpico Grande Torino stanno attualmente rispettando una ferrea tabella di marcia in modo da garantire ai granata di poter scendere a giocare sul nuovo campo già la prossima settimana per la partita interna contro l’Atalanta di Gasperini.

Il costo complessivo dell’intervento che verrà effettuato dall’impresa Semana è di 200 mila euro, una cifra importante ma necessaria per garantire un terreno di gioco all’altezza del Torino. Già questa domenica i lavori all’interno del Grande Torino dovrebbero concludersi.

Torino, altri lavori al campo dopo quelli in estate

Per la seconda volta nel corso di una sola stagione il Torino è dovuto intervenire per sistemare il problema del manto erboso dello stadio: infatti nel corso dell’estate, prima dell’inizio del campionato, il Comune dovette far partire – anche piuttosto frettolosamente – lavori di rifacimento del terreno di gioco dell’Olimpico Grande Torino a seguito del concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci tenutosi nell’ex Comunale. I lavori hanno anche causato il trasferimento della squadra in quel di Alessandria, allo stadio Moccagatta, per la partita d’esordio del Torino nei preliminari di Europa League contro il Debrecen; una trasferta che costò cara a Cairo visto l’esborso extra per l’adeguamento della curva dello stadio di Alessandria con l’installazione di seggiolini a norma UEFA per le gare internazionali.

Poche settimane fa, però, la società granata aveva cercato di tamponare ancora una volta la situazione per permettere lo svolgimento di due gare ravvicinate come quelle contro Genoa e Bologna, prima di dare il via ai lavori attualmente in corso.