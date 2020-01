Sassuolo-Torino i precedenti al Mapei Stadium Serie A 2019/2020

I precedenti di Sassuolo-Torino / Sorride ai granata il bilancio della sfida del Mapei Stadium nella massima serie: in 6 partite, 1 vittoria e 5 pareggi

Nella breve storia di incroci tra Sassuolo e Torino in Serie A, granata e neroverdi si sono affrontati soltanto 6 volte sul terreno del Mapei Stadium. Sei scontri dai quali il Toro è sempre uscito indenne ottenendo 1 vittoria e 5 pareggi. Nel complesso, invece, sono 13 i match disputati dalle due formazioni nella massima serie con 6 vittorie all’attivo per il Toro, due per il Sassuolo e 5 pareggi. Ed è proprio la X il segno che distingue l’ultimo precedente tra le mura neroverdi. La scorsa stagione, infatti, le due formazioni chiudono il match sull’1-1 finale, firmato Belotti-Brignola, e imboccano il tunnel degli spogliatoi seguiti da un lunghissimo strascico di polemiche. E non potrebbe essere diversamente soprattutto se si pensa al rigore negato a Zaza con una Var che, per l’ennesima volta, penalizza proprio la formazione di Mazzarri.

Sassuolo-Torino, nel 2014 l’unica vittoria granata

Una sola vittoria, si diceva in precedenza: è quella targata 2013/2014 e rappresenta la prima occasione di confronto tra Torino e Sassuolo in Serie A. Immobile e Brighi, per l’occasione, segnano la doppietta che chiude i giochi sul 2-0 finale in una sfida in cui il Torino fa esordire Tachtsidis, arrivato dal Catania, e sbanca il Mapei, teatro dello spareggio promozione contro il Perugia del 1998 (perso dal Toro ai rigori), sotto gli occhi dell’allora ct Azzurro Cesare Prandelli.

Pioggia di pareggi: l’1-1 è il risultato più ricorente

Il risultato più ricorrente, si diceva, è il pareggio e per la precisione è l’1-1 a farla da padrone. Oltre alla sfida della scorsa stagione, infatti, anche l’anno precedente il match del Mapei Stadium si chiuse con lo stesso punteggio. A siglare le reti, nel match che vedeva il Gallo Belotti ai box per infortunio, furono Obi e Berardi. Stesso finale anche nel campionato 2015/2016: rimandata inizialmente per maltempo, furono Belotti e Acerbi gli autori delle due reti che regalarono un punto a testa alle due formazioni. Nel 2014/2015, invece, furono i rigori a sancire il definitivo 1-1: prima trasforma Berardi poi è Quagliarella a ristabilire l’equilibrio, sempre dal dischetto.

L’ultimo pareggio all’attivo tra Sassuolo e Torino, invece, risale all’8 gennaio 2017. Sfida che si chiude a reti inviolate e che vede, tra le fila granata, l’esordio di Iturbe.