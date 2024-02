Saba Sazonov è pronto a partire titolare: contro la Salernitana potrebbe essere lui il sostituto di Alessandro Buongiorno

Ci sono occasioni nel calcio che non vanno sprecate. Una di queste è quella che molto probabilmente capiterà domenica a Saba Sazonov. Alle ore 12:30 c’è Torino-Salernitana. Buongiorno è infortunato e il sostituto naturale è il numero 15. Salvo sorprese, sarà lui a partire dall’inizio. In difesa, non c’è molta scelta. I tre disponibili, escludendo Tameze, sono Rodriguez, Sazonov e Djidji. Zima sta per partire, N’Guessan è partito e Buongiorno è out. Attenzione però anche a Matteo Lovato, che sta per diventare un nuovo giocatore del Toro. Il classe 2000 può giocare in tutti i ruoli della difesa a 3. Se sarà convocato contro i campani, potrebbe esordire a gara in corso.

Sazonov è pronto

Sazonov ha lavorato duramente, Juric lo sa e lo adora per questo. La sua voglia di imparare e migliorare non è poca. Nelle ultime 3 gare di Serie A, è sempre subentrato. Adesso, può ed è pronto per partire dal primo minuto. Contro il Cagliari, all’ultimo secondo, ha anche salvato il risultato. Il classe 2002 sta crescendo sempre di più. Dopo un inizio complicato, sta entrando negli schemi e si sta adattando molto bene. Può giocare e ha giocato finora di più sulla destra, ma come detto da Juric, è più un centrale. Si merita una chance da titolare, ora che non c’è Buongiorno.

Sazonov, un tipo semplice…

Sazonov, arrivato in estate al Toro, è stato pagato dalla Dinamo Mosca 2,75 milioni di euro. In stagione ha giocato 6 partite: la concorrenza è tanta. Si tratta di un tipo semplice, che rinuncia alla macchina per andare ad allenarsi in tram. Dopo Cagliari-Torino, ha detto: “Buongiorno sarà squalificato contro la Salernitana, questa potrebbe essere la mia occasione. Forse, forse la giocherò dall’inizio e per me sarebbe importante, perché sarebbe la seconda partita da titolare”. La prima era stata contro il Verona, ma si infortunò dopo pochi minuti. Adesso la musica è cambiata.