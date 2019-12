A Verona sciopero di 45' e protesta dei tifosi granata: cori per i Torino Hooligans - Toro.it

Al Bentegodi di Verona i tifosi granata dei gruppi organizzati sono entrati solo all’intervallo: cori per i Torino Hooligans dopo i Daspo.

Sono entrati solo all’intervallo e hanno manifestato la piena solidarietà ai tifosi della Primavera daspati e denunciati. Nel corso di Verona-Torino lo spicchio riservato ai tifosi granata si è riempito solo a partire dall’intervallo. Prima di allora nel settore non c’erano gruppi organizzati: questi ultimi hanno guadagnato il loro posto solo dopo i primi 45′. Un modo per protestare nei confronti dei recenti blitz che hanno portato al Daspo per 75 Torino Hooligans. “Libertà per gli Ultrà”, i cori che si sono levati al momento del loro ingresso.