A Bologna Nikola Vlasic ha giocato un primo tempo ad alti livelli: il fuorigioco di Zapata gli ha negato il secondo gol in campionato

Nonostante la sconfitta rimediata sul campo del Bologna, il Torino può trarre degli aspetti positivi dalla serata del Dall’Ara. Tra questi c’è sicuramente il ritorno di Nikola Vlasic. “Ha fatto un primo tempo eccellente, come gran parte della squadra. Lui come gli altri però è calato tanto dopo il gol“, aveva detto Ivan Juric al termine della gara. Ed effettivamente i primi 45 minuti del croato sono stati di alto livello. Adattato a centrocampista, come già successo nel corso della stagione, Vlasic aveva messo a segno anche un eurogol. Dal limite dell’area l’ex West Ham ha fatto partire un sinistro potentissimo, che di fatto ha fulminato un impotente Skorupski. Tutto questo prima dell’intervento del VAR: Zapata si trovava infatti sulla traiettoria del polacco, in posizione irregolare, ostruendogli la visuale. Gol annullato e tutto da rifare per il Toro, che poi ha subito lo svantaggio di Fabbian. In quel momento si è spenta la luce.

Il calo nel secondo tempo

Durante la ripresa è stato protagonista di una netta flessione, lui come tutti i suoi compagni di squadra. Ma Vlasic deve ripartire dalla prima frazione di gioco, in cui finalmente è sembrato di rivedere il giocatore approdato al Torino nell’estate del 2022. Se non fosse stato per lo sfortunato fuorigioco di Zapata avrebbe centrato il secondo gol in un mese, dopo quello che ha deciso la partita contro il Sassuolo. Segnali dunque incoraggianti, da parte di un giocatore che per troppo tempo non è riuscito a dare il suo contributo. Ora c’è l’esame Atalanta, per provare a riprendersi ciò che gli è stato tolto al Dall’Ara. I segnali sono incoraggianti: Juric e i tifosi del Toro sperano nella definitiva rinascita.