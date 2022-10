Bayeye non sta trovando spazio in campo, il difensore ex Catanzaro non ha giocato nemmeno nel match di Coppa Italia contro il Cittadella

La stagione continua ad andare avanti e il Toro sta cercando di uscire da un periodo complicato dove sono arrivati diversi risultati negativi, nonostante le prestazioni non siano venute a mancare. Ad assistere a tutta questa situazione, senza però riuscire a trovare spazio per poter dare una mano ai compagni, c’è Bryan Bayeye. A metà settembre sia lui che Yann Karamoh erano fermi a quota zero presenze in campionato e se il numero 7 granata poi è riuscito a collezionare qualche presenza in campo, Bayeye non ha avuto la stessa fortuna. Il difensore classe 2000 è arrivato all’ombra della Mole a inizio luglio dal Catanzaro. Un trasferimento per il francese ovviamente ricco di speranze. Dopo aver lavorato nel ritiro estivo agli ordini di Ivan Juric, Bayeye ha giocato qualche minuto nel match di Coppa Italia contro il Palermo, poi più nulla. È sparito dai radar dell’ex tecnico dell’Hellas Verona e non ha trovato spazio nemmeno nella sfida di Coppa Italia contro il Cittadella. Un chiaro segnale che il difensore ex Catanzaro deve ancora lavorare molto prima di trovare spazio in campo, un po’ come Emirhan Ilkhan . Sia il numero 2 granata che il centrocampista turco sono due giocatori con delle qualità, ma che devono ancora fare tanta strada.

Bayeye: possibile cessione in prestito a gennaio

Adesso rimane da capire se il percorso di crescita di Bayeye continuerà nel capoluogo piemontese, così che Juric possa monitorare da vicino la situazione e vedere in prima persona i progressi da parte del giocatore classe 2000, oppure se il Toro deciderà di cedere in prestito Bayeye nella prossima sessione di mercato invernale. Se alla fine la società granata dovesse decidere di mandare via Bayeye in modo che giochi con continuità, potrebbero presentarsi a bussare alla porta del Toro diversi club di Serie B. Intanto però il numero 2 granata deve rimanere focalizzato sul presenze e coltivare la voglia e la speranza di trovare spazio in campo per dare una mano ai compagni per fare il bene del Toro.