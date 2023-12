Per l’ennesima una volta, nonostante gli ingressi dalla panchina, il Torino non è riuscito a dare una scossa alla partita

0-0 tra Frosinone e Torino al Benito Stirpe, con le due squadre che si sono divise la posta in palio. Tanti rammarichi per i granata, che nonostante due frazioni giocate bene non hanno mai avuto vere occasioni da gol, con gli attaccanti apparsi non in giornata. Ha provato a mischiare un po’ le carte Juric nel secondo tempo con l’ingresso di giocatori freschi, ma i subentrati non sono riusciti a dare nulla di più alla squadra, anzi. Nessuno tra Seck, Lazaro e Karamoh (i più offensivi) ha permesso al Toro di svoltare, dando continuità al ritmo molto blando delle azioni d’attacco. Ancora una volta, quindi, i cambi dell’allenatore non hanno inciso, e questo solleva diversi interrogativi. Oltre i classici 11 titolari, infatti, sembra che non ci sia più nulla. Se non si riesce a fare qualcosa di buono nei primi 70 minuti, difficilmente si può migliorare con l’ingresso in campo dei “panchinari”, i quali quasi mai riescono a incidere.

Radonjic caso isolato

Basti pensare, infatti, che il Torino è tra le squadre con meno gol dalla panchina in questo campionato. Addirittura solo uno, quello di Radonjic contro il Genoa. Un caso che viene evidenziato ancor di più dalle troppe assenze del giocatore serbo nelle ultime partite. Il numero 10, infatti, era il vero super sub dei granata, l’unico in grado di uscire dalla panchina e di dare una svolta ai compagni. Ormai, però, è difficile immaginare Rado tornare a quei livelli, se non proprio giocare. Con buona pace di gente come Seck, Karamoh e Pellegri, il Toro avrebbe bisogno nel mercato di gennaio di qualcuno che possa davvero fare la differenza dalla panchina. Soprattutto in partite bloccate come quella dello Stirpe, infatti, è necessaria una giocata, una scintilla che fin qui non si è praticamente mai vista.