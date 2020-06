Serie A, prime prove di algoritmo: il Torino sarebbe salvo - Toro.it

La nuova classifica con la formula alla base dell’algoritmo allo studio della Figc: Torino salvo, sarebbe quindicesimo a 38 punti

L’algoritmo è (quasi) realtà. Il piano C per stilare la classifica finale dei campionati in caso di nuova sospensione – causa coronavirus – è allo studio della Figc, che in un documento diffuso in esclusiva da Sportitalia ha pubblicato la formula che sarà utilizzata in caso di necessità e previa l’ok dei club delle diverse leghe. E’ già possibile, ad ogni modo, ipotizzare una classifica sulla base dei dati fin qui disponibili. Secondo le proiezioni, in Serie A, il Torino sarebbe salvo: i granata resterebbero quindicesimi a 38 punti, mentre a retrocedere sarebbero Brescia, Spal e Lecce.

Classifica Serie A: come sarebbe con l’algoritmo

Chiaramente si tratta di un modello che basa la sua applicazione su punti accumulati e rendimento delle squadre fino a questo momento. Ben diversa sarebbe invece la classifica qualora l’algoritmo (osteggiato da Cairo) venisse applicato – come potrebbe accadere – dopo la disputa di alcune delle giornate che si dispiegheranno a partire dal 20 giugno.

La formula si basa essenzialmente su sette parametri: i punti realizzati attualmente, la media punti in casa le gare casalinghe ancora da disputare, la media punti in trasferta e le gare fuori casa ancora in calendario, l’indice di redditività delle reti (gol/punti) e la differenza reti. Ciascuna di queste variabili ha un peso percentuale differente sul calcolo: i punti “valgono” al 100%, le medie solo al 90, ad esempio.

Ecco come si presenterebbe la classifica della Serie A con i dati attualmente disponibili.