Torino, la contestazione contro Cairo continua: domenica flash mob sotto la sede - Toro.it

La contestazione dei tifosi del Torino conto il presidente Urbano Cairo non si ferma. Dopo i cartelloni esposti sotto la sede di Rcs a Milano, gli striscioni al Filadelfia e le diverse – e ristrette, viste le norme sul distanziamento – manifestazioni tenutesi nei pressi dello stadio, la frangia di tifoseria che più sta esprimendo il proprio dissenso per la gestione del patron si è data appuntamento per domenica 26 luglio 2020 alle ore 18. Poco prima della partita che il Toro giocherà a Ferrara contro la Spal (calcio d’inizio alle 19.30), ci sarà un flash mob sotto la sede del club, in via Arcivescovado. “Cairo vattene” sarà il ritornello, come si legge sul volantino che sta facendo il giro dei social. “Sarà presente un mega striscione su cui esprimere il proprio dissenso per 15 anni di nulla”. Questo sarà il punto saliente di un nuovo pomeriggio di contestazione.