Il 25 gennaio 2020 lo 0-7 contro l’Atalanta: da lì in poi arrivarono cinque sconfitte consecutive per il Torino. Ora Nicola deve evitare che la storia si ripeta

Il Torino che perse 0-7 contro l’Atalanta, il 25 gennaio 2020, poi subì cinque sconfitte consecutive con due allenatori diversi in panchina. Una pesantissima: il 4-0 di Lecce che sancì l’addio di Walter Mazzarri e il successivo arrivo, col favore della notte, di Moreno Longo. Prima c’era stato il 4-2 nella Milano rossonera, in Coppa Italia, poi l’1-3 casalingo contro la Sampdoria, il k.o. ancora contro il Diavolo in campionato e il 2-1 di Napoli. Il Torino che ha perso 0-7 contro il Milan non può permettersi un ruolino simile. Di partite a disposizione ne ha ancora tre, prima della fine del campionato, due contro dirette concorrenti (subito lo Spezia, poi il Benevento) più il recupero contro la Lazio. Se la coda della disfatta fosse lunga come nella passata stagione, sarebbero dolori. Anzi, sarebbe Serie B: un dramma più che altro.

Nicola dovrà lavorare sui nervi al Filadelfia. E le parole di Sirigu…

Da oggi alle 15 di sabato saranno ore di battaglia coi nervi, al Filadelfia. Davide Nicola ha puntato, subito, sulla deresponsabilizzazione del gruppo: “E’ tutta colpa mia, l’ho caricata troppo”, ha detto dopo il disastro. Chissà se basterà per togliere un po’ della melma che è inevitabilmente tornata nella testa dei suoi giocatori. Loro, di certo, non hanno dimostrato quella serenità di cui il tecnico aveva parlato alla vigilia: hanno sbagliato tutto e si sono disuniti, nella tattica e negli atteggiamenti. Baselli è uscito irato, scagliando una bottiglietta, Sirigu ha inveito contro i compagni dopo lo 0-6 – “Vi piace fare queste figure di m…?” e ha lasciato il campo in lacrime. Quanto sono pericolose, queste figure, a duecentosettanta minuti dalla fine.

Psicodramma salvezza, a La Spezia

La classifica è cambiata quel tanto che basta per arrivare al “Picco” con l’acqua alla gola. Lo Spezia stava vincendo a Genova contro la Samp (con i tre punti si sarebbe salvato), ma poi ha subito il pareggio raggiungendo così il Toro in classifica, a 35 punti, più quattro sul Benevento terzultimo. Tra aquilotti e granata andrà in scena lo spareggio per evitare una settimana, l’ultima della stagione, d’inferno. Trovatelo voi, uno scenario peggiore per una squadra reduce dal secondo 0-7 casalingo in poco più di un anno, e che proprio dopo uno 0-7 iniziò il suo tracollo. Quattro allenatori si sono succeduti da allora, ma il Toro è sempre rimasto ai margini, quando non all’interno, della zona B. Ora lo spettro della retrocessione va allontanato: ma il tempo per sciogliere i fantasmi è poco. Lo scenario peggiore, di nuovo.