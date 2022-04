Juric ha sempre affermato di voler portare il Torino in alto, ma per farlo ha bisogno dell’aiuto della dirigenza. E quel paragone con l’Atalanta…

Atalanta e Torino di fronte: in campo lo faranno mercoledì, nel recupero di una partita che si sarebbe dovuta giocare il 6 gennaio e invece si giocherà il 27 aprile, mentre fuori vivono un confronto costante da quando Ivan Juric è arrivato sotto la Mole. Il tecnico, per sua volontà e per la carriera che ha fatto, vive da sempre nel ruolo di erede di Gasperini, che del modello Atalanta è stato il protagonista indiscusso. Al Toro, il tecnico di Spalato sta cercando di impostare un lavoro a lungo termine, pur con tanti ostacoli: “Società come Atalanta e Lazio sono lontane anni luce, in tutto”, rilevava a fine marzo. Attraverso una chiara identità di gioco e l’inserimento di tanti giovani, l’allenatore si sta comunque muovendo sulle orme del suo mentore, come già era riuscito a fare a Verona, portando una neopromossa a pochi punti dall’Europa.

Torino, cosa manca per puntare al modello Atalanta?

Non basta, però, puntare sulla crescita dei ragazzi arrivati dal mercato, come Zima, Ricci, Pellegri e Seck (ma anche di giovani già meno giovani come Brekalo). Certo, questi investimenti hanno reso il Toro una delle squadre con l’età media più bassa della Serie A e hanno permesso di osservare all’opera in granata alcuni prospetti interessanti, dopo due anni in cui la crescita del club pareva azzerata.

Eppure serve un passo in più, per abbozzare almeno embrionalmente il modello dell’Atalanta. E il pungolo alla società è arrivato più volte da Juric: “Serve migliorare nell’organizzazione, nelle strutture di allenamento”. E pure a livello giovanile, laddove il Toro ha faticato negli ultimi anni soprattutto a livello di Primavera.