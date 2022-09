Juric ha più volte chiesto un mediano ma non è stato accontentato, a centrocampo il Torino è già in emergenza

Se non è un record, poco ci manca: appena 20 minuti dopo la chiusura della finestra di calciomercato in cui non è arrivato quel centrocampista di quantità richiesto a gran voce da Ivan Juric, in casa Torino è scattato l’allarme rosso. Nel preparati del Gewiss Stadium, Samuele Ricci ha sentito tirare il polpaccio e si è dovuto fermare facendo scattare l’emergenza a centrocampo. “In mezzo siamo pochi, se non dovesse arrivare nessuno speriamo non succeda niente, che non ci siano infortuni, perché non abbiamo cambi” aveva dichiarato l’allenatore alla vigilia della partita. Ma, si sa, la legge di Murphy – “Se qualcosa può andare storto, lo farà” – è implacabile quando si parla di Torino ed ecco che non c’è stato nemmeno il tempo di iniziare la partita che il numero 28 è andato ko.

Torino, Ilkhan e Adopo devono crescere

Hanno giocato Sasa Lukic e Karol Linetty in mezzo al campo e lo faranno anche nelle prossime partite perché alternative non ce ne sono: Emirhan İlkhan è ancora acerbo e non è pronto a prendersi sulle spalle il centrocampo del Torino, Michel Adopo deve ancora crescere e ha convinto Juric più come difensore che come mediano. Se Ricci si fosse infortunato lo scorso anno non ci sarebbero stati problemi, Juric avrebbe potuto scegliere tra Tommaso Pobega e Rolando Mandragora ma i due centrocampisti sono andati via (il primo perché non c’è la possibilità di tenerlo, il secondo perché non si è voluto riscattarlo) e si è deciso di non sostituirli.

Linetty e Lukic a oltranza

Gioca quindi Linetty, che l’anno scorso ha collezionato una lunga serie di panchine perché Juric lo ritenevo meno bravo rispetti agli altri centrocampisti in rosa, e che ora si sta però rilanciando con ottime prestazioni in serie in coppia con Lukic, giocatore che poche settimane fa ha provato a forzare la sua cessione chiedendo di non essere convocato per Monza. Il caso è sì rientrato ma c’è da augurarsi che in campo dimostrerà di essere nuovamente concentrato solamente sul Torino.