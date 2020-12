Torino, anche la media punti inguaia Giampaolo: col Napoli rischia - Toro.it

La media punti raccolta da Giampaolo conferma i risultati negativi: nella sfida col Napoli si gioca la panchina

Napoli-Torino, l’ultima partita del 2020, potrebbe essere anche l’ultima di Giampaolo da allenatore del Torino. Sette punti potrebbero essere infatti troppo pochi per salvare ancora quanto intascato in queste prime 13 giornate di campionato. Una vittoria e quattro pareggi, l’ultimo arrivato col Bologna, hanno assicurato al tecnico ex Milan la peggior media per un tecnico del Toro con almeno dieci panchine nell’era dei tre punti. É infatti solamente di 0.54 punti a partita: anche per questo, la sfida contro il Napoli può essere l’ultima spiaggia per invertire la rotta arrestando l’emorragia che ha afflitto i granata in questo inizio stagione.

Toro, la trasferta di Napoli e la situazione Giampaolo

Sicuramente Giampaolo ha preso coscienza della propria situazione. “Di sicuro e al sicuro non c’è niente e nessuno. La valigia deve stare sempre dietro alla porta. Cosa significa? É assodato, questo è il mio mestiere e non c’è niente di nuovo”, queste le parole del tecnico nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Bologna. Sono infatti i risultati a decretare la buona riuscita o meno delle idee di gioco di un allenatore. Ciò che il suo Toro sta raccogliendo non è però in linea con quanto proclamato e pensato ad inizio stagione. E se il club “è stato perfetto fin qui” con il tecnico ex Milan, la fermata allo stadio Diego Armando Maradona potrebbe anche essere l’ultima per il treno granata che vede lui al comando.