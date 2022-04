Calciomercato Torino / Giocatori con potenziale: con questi, Juric vuole lavorare. Un’indicazione per Vagnati, in vista dell’estate

Sul futuro, Ivan Juric gioca a carte coperte. Il successore di Belotti, se il Gallo non rinnoverà? “Non ne abbiamo ancora parlato”. Che si fa con i portieri per la prossima stagione? “Vedremo”. Il Torino che verrà è ancora da costruire, anche se una base c’è ed è verde (da Zima a Pellegri, passando per Ricci, Seck, Buongiorno, eccetera). Ma il prossimo calciomercato estivo sarà decisivo per capire l’altezza, e cioè le ambizioni, del progetto Juric-Cairo-Vagnati, se non altro perché – in un modo o nell’altro – porterà a scegliere una risposta alle due domande su cui il tecnico ha glissato e pure a una terza: come si sostituisce Bremer? Nella conferenza stampa prima dello Spezia, l’allenatore ha parlato solo del metodo, con cui andrebbe condotto secondo lui ogni mercato, segnando la linea anche per il direttore dell’area tecnica, Vagnati, che è il responsabile ultimo della campagna rafforzamenti.

Juric indica la strada al ds del Torino

Con il diesse, dopo le iniziali frizioni, Juric – pubblicamente – ha mostrato maggiore vicinanza. Queste parole non fanno eccezione: “Tanti giocatori quest’anno sono cresciuti, tutti quelli che pensavo che potesse migliorare. Il lavoro dei direttori sportivi è questo: metterti a disposizione giocatori che hanno un grande potenziale e possono crescere. Quest’anno ho visto tanti crescere”.

Da un lato c’è un plauso per il lavoro fatto, perché la linea verde di cui sopra è stata perseguita per scelta, seppur solo in extremis nel mercato estivo oltreché a gennaio. Dall’altro c’è un invito per il futuro: un club come il Toro può crescere immettendo calciatori giovani, spendendo cifre contenute e lavorando sulla loro crescita. Juric, su questo, ha sempre dimostrato di avere le idee chiare. Ora sarà compito di Vagnati, gestire un’estate di trasformazioni portandosi dietro questa indicazione dell’allenatore.