Salvatore Sirigu, rientrato contro il Napoli dopo uno stop di tre giornate, si è fatto trovare pronto, grazie anche alla fiducia di Nicola

Un ritorno tanto atteso quanto sperato quello di Salvatore Sirigu, rimasto fuori per tre giornate di campionato. La presenza tra i pali di Milinkovic-Savic contro Udinese, Roma e Bologna non ha assicurato quella sicurezza che riesce invece a trasmettere l’estremo difensore sardo. Poco tempo a disposizione per recuperare in vista del Napoli ma Sirigu non ne ha perso, facendosi trovare pronto e tornando a guidare la squadra dalla porta granata. Il risultato poco felice raccolto dal Torino non ha però sminuito la prestazione del portiere.

Contro il Napoli, una prestazione positiva

Cinque parate su sette tiri subiti (il 71,4%) per Sirigu al suo rientro dall’indisponibilità durata anche troppo per il club granata. Una buona percentuale, nella quale rientrano diversi interventi rivelatisi fondamentali. Aiutato anche da un po’ di fortuna, il portiere del Torino è riuscito a contenere i danni. Qualche distrazione di troppo da parte della difesa non lo ha di certo aiutato ad evitare le due reti subite. E se sul secondo gol, parte della colpevolezza può essere assegnata a lui, ha compensato con la prestazione offerta nel secondo tempo.

Sirigu, con Nicola basta uno sguardo per trovare l’intesa giusta

Veterano nel Toro, dove gioca ormai da quattro stagioni, Sirigu ha trovato da subito l’intesa con Davide Nicola, quinto allenatore ad averlo allenato in granata dopo Mihajlovic, Mazzarri, Longo, e Giampaolo. Il tipo di rapporto instauratosi traspare dalle parole spese dall’attuale tecnico del Torino prima della sfida col Napoli: “Con lui basta uno sguardo, le gerarchie sono chiare“. Dichiarazioni che fanno ben sperare Sirigu, soprattutto in ottica Europeo, che lo attende in estate. Chiudere al meglio resta quindi una delle prerogative principali e i presupposti per farlo ci sono tutti.