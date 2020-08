LIVE / Il raduno al Filadelfia: arrivati Belotti, Nkoulou e Sirigu - Toro.it

Il Torino si raduna quest’oggi al Filadelfia per il primo allenamento della stagione 2020/2021 agli ordini di Giampaolo, presentato poche ore fa

Dopo la presentazione ufficiale allo stadio Grande Torino, Marco Giampaolo si prepara a dirigere il suo primo allenamento da tecnico del Torino. I granata, infatti si ritroveranno per il raduno ufficiale di inizio stagione alle 18 al Filadelfia dove, per l’occasione, saranno presenti oltre alla squadra eallo staff tecnico anche tutti i dirigenti della società. A partire dal Presidente Cairo e dal direttore sportivo Vagnati che, dopo essere intervenuti a lungo nella conferenza di presentazione di Giampaolo, si sono poi recati direttamente al Filedelfia dove attenderanno di vedere all’opera il Toro di Giampaolo.

Filadelfia, il raduno del Torino

Ore 17.30 Nel frattempo fuori dallo Stadio Filadelfia è arrivato il pullman granata che poi porterà i giocatori in ritiro.

Ore 17:15 Indubbiamente era uno dei più attesi e anche Sirigu ha varcato il cancello del centro sportivo granata. Probabile che il portiere si fermi a parlare col presidente Cairo e con Vagnati, come del resto annunciato dallo stesso patron in conferenza stampa.

Ore 17:10 Come anticipato, al raduno del Toro saranno presenti anche tutti i dirigenti granata tra cui Antonio Comi che è appena arrivato al Filadelfia

Ore 17:05 Manca circa un’ora al primo allenamento del Toro agli ordini del nuovo tecnico e a fare capolino al Filadelfia arriva anche Ola Aina seguito pochi istanti dopo da Daniele Baselli

Ore 16:55 Continuano ad arrivare i giocatori al Fildelfia per il raduno del Torino e l’inizio della nuova stagione: insieme a Nkoulou, si vedono anche Djidji, Millico e Zaza.

Ore 16:40 Alla spicciolata arrivano anche i primi calciatori: Izzo e Bremer, Ansaldi e Ujkani ma anche Belotti, Berenguer e Lukic. E soprattutto il primo e per il momento unico acquisto del Toro: Rodriguez che si appresta a calcare per la prima volta il terreno del Filadelfia (arrivata anche l’ufficialità del suo passaggio in granata a titolo definitivo).

Ore 16:30 Al Filadelfia iniziano ad arrivare i primi protagonisti granata. Dopo la lunga conferenza in occasione della presentazione di Marco Giampaolo, che si appresta a dirigere il suo primo allenamento, Cairo e Vagnati sono arrivati immediatamente al campo sportivo in attesa dei giocatori.