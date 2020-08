Salta il ritiro a Biella: il Toro resterà in città - Toro.it

Dopo nuovi colloqui questa mattina, il Torino ha deciso di non confermare il ritiro a Biella: da Vagnati è arrivata l’ufficialità

Della possibilità che il Torino rinunciasse al ritiro di Biella avevamo parlato questa mattina, quando erano trapelate le prime voci circa la possibilità che i granata cambiassero idea sulla sede del ritiro. Ebbene, dopo un’altra riunione e nuovi contatti questa mattina, sembra che sia definitiva la scelta della società di Cairo di non portare la squadra in ritiro a Biella. Nonostante da settimane si lavorasse per preparare tutto al meglio, specialmente dal punto di vista delle strutture, ieri sera il club ha comunicato le proprie perplessità, nonostante poche ore prima ci fosse stato un sopralluogo che aveva dato buon esito.