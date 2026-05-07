Il centrocampo granata contro il Sassuolo sarà verosimilmente composta da 2 giocatori: si riapre il ballottaggio

L’esperimento di scendere in campo con una punta e una mediana composta da 4 giocatori non è stato sicuramente vincente, visto il risultato ottenuto contro l’Udinese.

Per questo motivo, in vista della penultima sfida di casa del campionato, D’Aversa valuterà di tornare al 3-5-2 o al 3-4-2-1, a seconda del ruolo che ricopriranno Vlasic e la seconda punta. Il recupero di questo schema di gioco porterà inevitabilmente alla nascita di un nuovo ballottaggio per il centrocampo. Con trequartista croato, considerato insostituibile, restano due le posizioni rimanenti per un ruolo in regia. Gineitis, Casadei, Prati e Ilkhan saranno infatti coloro che nelle prossime sedute di allenamento tenteranno di convincere il tecnico per affidargli una maglia da titolare.

Gineitis cerca la conferma

Nelle ultime settimane D’Aversa ha spesso variato dando un discreto minutaggio a tutti gli interpreti a centrocampo a disposizione. Tuttavia, tra tutti, Gineitis è sempre stato un passo avanti, come testimonia il suo importante minutaggio nell’ultimo periodo. Il lituano recentemente ha però assistito a un calo delle sue prestazioni, e per questo non si può definire come sicura la sua prossima apparizione da titolare contro il Sassuolo. Il classe 2004 si contenderà una maglia verosimilmente con Casadei, che nelle ultime settimane ha avuto sempre più spazio, vista anche la sua struttura fisica che gli ha permesso di dare sostanza al centrocampo. Non è neanche esclusa la possibilità che i due possano giocare insieme, ma Ilkhan e Prati cercheranno di convincere il tecnico a puntare su di loro per dare più qualità alla costruzione.

Ilkhan e Prati inseguono il campo

Ilkhan e Prati nelle ultime settimane hanno avuto poco spazio, ma contro l’Udinese, il turco è tornato a giocare da titolare. Al momento i due giocatori sembrano essere indietro nel ballottaggio con i compagni, ma entrambi possiedono caratteristiche più adatte alla costruzione del gioco, e per questo il tecnico valuterà di schierare almeno uno dei due. Ilkhan potrebbe partire leggermente avanti nel ballottaggio, dal momento che l’italiano nelle ultime settimane ha trovato poco spazio e in quei frangenti non è quasi mai riuscito a rendersi protagonista.