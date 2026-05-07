Il Cholito dall’arrivo di D’Aversa ha già collezionato 5 gol in 9 partite: sempre andato a segno almeno una volta ogni due partite

Vista l’assenza di Adams e Zapata causa infortunio, il Torino contro il Sassuolo dovrà fare affidamento su Simeone, uno dei principali leader della squadra.

Il Cholito è il miglior realizzatore granata della stagione, e in assenza dei suoi compagni di reparto, sarà suo il compito di sostenere e guidare la squadra dopo la disfatta di Udine. Dall’arrivo del nuovo tecnico, i granata sono quasi sempre andati a segno, ad eccezione delle sfide contro Cremonese e Udinese. Per questo motivo sarà quindi partire con il piede giusto per affrontare un Sassuolo in crescita che nelle ultime settimane ha ottenuto risultati decisamente considerevoli.

Simeone vuole tornare in rete

Una statistica particolarmente interessante dall’arrivo di D’Aversa riguarda proprio Simeone. Il Cholito, infatti, da quando il tecnico si è seduto sulla panchina granata ha collezionato ben 5 gol in 9 partite, diventando uno dei riferimenti offensivi più continui della squadra. A colpire non è soltanto il numero delle reti realizzate, ma anche la continuità con cui l’argentino è riuscito a incidere: finora non è mai rimasto a secco per più di una gara consecutiva. Un dato che conferma il buon momento vissuto dall’attaccante e la sua centralità all’interno del sistema offensivo del Torino. Per questo motivo, dopo la mancata rete contro l’Udinese, nella sfida contro il Sassuolo Simeone cercherà di ritrovare immediatamente il gol, così da mantenere vivo questo trend positivo e contribuire a un nuovo risultato utile casalingo per i granata.

Un riferimento per i compagni

L’assenza di due pilastri come Adams e Zapata, porterà D’Aversa a scegliere un sostituto tra i giocatori che hanno avuto meno spazio in campionato. In questo frangente sarà anche prezioso il lavoro di Simeone nel guidare e sostenere i compagni, che con il Cholito potrebbero riuscire a trovare un’intesa vincente per aiutare la squadra a migliorare il proprio bilancio stagionale.

Giovanni Simeone of Torino FC



