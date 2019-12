Torino-Spal, i numeri dell’ultima sfida del 2019 per i granata: molto euqilibrio, con possesso e tiri totali a favore dei granata. Spal più cinica

Partenza col botto per il Torino contro la Spal, con i granata che ancora una volta sono riusciti ad andare in vantaggio per primi. Purtroppo però, la rete arrivata al 4′ non è stata sufficiente a caricare a dovere i padroni di casa. Nel momento migliore della Spal, infatti, si sono ritrovati con un uomo in meno ed hanno poi pagato l’errore di Bremer ed alcune scelte concedendo il raddoppio a Petagna. I numeri della sfida fanno emergere un certo equilibrio dalla prestazione generale delle due formazioni, spezzato però dalla finalizzazione più concreta degli estensi. Ancora una volta, il Toro non si è dimostrato all’altezza nella fase difensiva ed è stato beffato da chi è riuscito ad avere maggiore cinismo.

Spal più precisa sui tiri rispetto al Toro

La Spal ha mostrato di aver raccolto meno di quanto seminato nel corso di questa prima parte di campioanto. Contro il Toro, gli estensi hanno mostrato di avere carattere e di saper reggere il confronto nonostante l’ultimo posto in classifica. Se i tiri totali e le occasioni da gol sono stati gli stessi (7 e 5 per entrambe le squadre), così non si può dire di quelli in porta: il Toro ne ha infatti totalizzati 6 contro i 4 della Spal, che però è riuscita a finalizzare meglio, andando a segno due volte e portando a casa il risultato. L’unica statistica che si è rivelata a favore dei biancazzurri riguarda i passaggi realizzati, che sono di più rispetto a quelli del Torino, ma che presentano la medesima percentuale in accuratezza (77%).

Toro, possesso palla maggiore con il 51%, ma poco proficuo

I granata possono invece vantare un maggiore possesso palla: sono stati padroni del gioco per il 51% della partita, cosa che si è rivelata poco rilevante data la sconfitta raccolta. I padroni di casa hanno inoltre costretto Berisha a spendere più energie, risultando però meno efficaci: sono state 5 le parate totali dell’estremo difensore spallino, contro le 2 di Sirigu, ma per entrambi, solo 1 è stata considerata decisiva.

Per quanto riguarda le statistiche sui giocatori, Nkoulou, a sorpresa, è il giocatore ad aver avuto più occasioni da gol e ad aver realizzato più tiri in porta, al pari di Petagna e Strefezza. Valoti ha invece dato vita ad un numero maggiore di passaggi chiave rispetto a tutti gli altri.

C’è però un altro giocatore del Toro che rimane in vetta a due classifiche: Gleison Bremer, che ha dominato con i suoi 22 recuperi totalizzati, venedo però eletto anche come giocatore più falloso del match, titolo che gli è costato caro.