Ancora due amichevoli prima della ripresa: sulla trequarti in assenza di Vlasic i favoriti a giocare sono il serbo e il russo

Prima della ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio alle ore 14:30 in casa contro l’Hellas Verona, ci saranno ancora due amichevoli per il Torino. Una contro la Cremonese e una contro il Monza, rispettivamente il 23 e il 28 dicembre, alle ore 14:30 e 16:00. Nel ritiro in Spagna appena concluso, a San Pedro del Pinatar, ci sono state le amichevoli contro Espanyol e Almeria, nelle quali il tecnico croato Ivan Juric ha potuto fare diversi esperimenti. Sulla trequarti, in assenza di Vlasic (e di Radonjic per metà ritiro) hanno giocato Miranchuk e Karamoh. Entrambi hanno fatto bene, soporattutto il primo, che ha dimostrato ancora il suo talento e ora punta a essere incisivo. Anche Karamoh si è fatto trovare pronto, ma nelle prossime due amichevoli, anche in vista della ripresa, i due favoriti sulla trequarti saranno Miranchuk e Radonjic.

La scelta sulla trequarti

Vlasic, titolare fisso e inamovibile nel Toro, è arrivato terzo con la sua Croazia al mondiale in Qatar, e in sua assenza Radonjic è quello che da più garanzie, sia a livello di fantasia in attacco che in fase di copertura. Arriva da un deludente mondiale con la Serbia, dove ha giocato anche poco, ma ora è pronto per tornare a fare esultare i tifosi granata. Vicino a lui ci sarà un Miranchuk sempre più certezza dei granata, con Karamoh pronto a subentrare nel ruolo di trequartista, che meglio gli si addice rispetto a quello di prima punta, dove ha deluso le aspettative. Non appena però Vlasic sarà tornato, tornerà ad essere il titolare fisso del Torino, il giocatore di cui Juric non può fare a meno, e che ora ha anche una medaglia di bronzo al petto.