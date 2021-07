Juric nei primi giorni a Santa Cristina sta provando il il 3-4-2-1, il nuovo acquisto Warming viene testato come trequartista sinistro

Il Toro in questi primi giorni di ritiro a Santa Cristina in Val Gardena viaggia già ad alta intensità. Ivan Juric vuole fin da subito il massimo della concentrazione da parte dei suoi giocatori, per fargli assimilare al meglio la sua filosofia di calcio e il tipo di gioco che ha in mente. Fin da subito sono iniziate le prove tattiche con il tecnico croato che ha iniziato a provare il 3-4-2-1. Modulo che Juric ha utilizzato fin dalle prime esperienze da allenatore, apportando poi gradualmente delle modifiche. Un particolare occhio di riguardo va prestato a Magnus Warming, secondo acquisto regalato al neo tecnico granata dopo l’arrivo di Etrit Berisha. L’attaccante danese nel 3-4-2-1 è stato provato come trequartista sinistro. Per il Toro l’acquisto di Warming vorrà essere una scommessa vinta.

Warming: un giovane da scoprire

Delle prove molto importanti per Warming, ma anche per tutti i giocatori a disposizione di Juric, saranno le amichevoli. Un banco di prova a ridosso del quale verranno tracciati i bilanci, dopo i primi giorni di lavoro al Filadelfia e poi in Val Gardena. Già da subito Magnus Warming vorrà mettere in mostra le sue qualità tra le quali spiccano l’agilità, un ottimo scatto e un buon piede destro. L’attaccante danese nella scorsa stagione al Lyngby in Superligaen era riuscito a scalare molto velocemente tutte le gerarchie, tanto da riuscire a entrare a far parte dell’Under 20 della Danimarca. Ora vorrà ripetersi in granata. Cercherà in tutti i modi di conquistare Juric e dimostrare di poter essere un giocatore affidabile, nonostante sia solo un classe 2000, sul quale il Toro potrà fare affidamento nel corso della stagione che inizierà a breve.