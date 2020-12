Verdi diventa un'arma tattica: entra e il Toro esce dal tunnel - Toro.it

Conti lo ha inserito per passare dal 3-5-2 al 4-3-1-2: Verdi è entrato con piglio e ha mandato in gol Meité. Così il Toro ha una soluzione in più

E’ tornato a mettere la sua impronta in una partita del Torino. E questa è la prima buona notizia, per Simone Verdi, che contro la Sampdoria ha siglato il secondo assist della sua stagione, questa volta mandando in gol Meité da azione d’angolo. Un colpo decisivo, quello orchestrato dal 24 e concluso dal 23, che ha salvato i granata dall’ennesima (devastante) rimonta. La seconda nota di merito, all’ex Napoli, va riconosciuta per il piglio con cui è entrato nel gioco. Sia chiaro, non è stato un faro salvifico nella notte – anzi, ha fallito una facile occasione e ha sprecato l’opportunità di dare un buon pallone a Belotti a campo aperto -, ma se non altro ha alzato il tasso della pericolosità granata in un momento in cui la barca stava affondando.

Conti: “Possiamo usare due sistemi”. E contro la Samp…

Ma di più. Per Conti e Giampaolo – che ha seguito la sfida da casa forse per l’ultima volta: potrebbe tornare nel derby -, Verdi ha rappresentato un’arma tattica. Il 3-5-2, nel primo tempo, aveva confermato di essere l’abito tattico in questo momento più adatto all’organico. Ma nella ripresa i granata si sono abbassati, hanno incassato due gol e apparivano in balìa degli avversari. Ecco, allora, che la svolta si rendeva necessaria: e il 4-3-1-2, grazie anche al fantasista di scuola Milan, ha dato nuova linfa.

“Abbiamo dimostrato che sono due sistemi che si possono usare a seconda di partite e situazioni”, ha dichiarato Conti nel dopogara. La chiave per passare dall’uno all’altro sono i calciatori, a patto che entrino con spirito. Verdi, in questo caso, si è ben calato da trequartista nel contesto avverso, pur difettando in qualche scelta: un bel segnale, in una partita che ha riservato al Toro solo il bicchiere mezzo vuoto.