Torino su Fausto Vera: obiettivo in Argentina aspettando... Lyanco - Toro.it

Chi lo conosce lo presenta come un regista di centrocampo. A Fausto Vera, classe 2000 dell’Argentinos Juniors, piace avere il gioco tra i piedi e un’idea di calcio in testa. Potrebbe trovarsi a suo agio, ma servirebbe la sua diretta conferma, in quella di Marco Giampaolo, arrivato al Torino con il compito di dare un’identità ad una squadra sfilacciata da una stagione di disastri. Riepiloghiamo le puntate precedenti, però. Venerdì giungeva un’indiscrezione dall’Argentina: il Toro sta provando a portare Vera in granata, ma 6 milioni (quelli offerti secondo le fonti sudamericane) non bastano, ne occorrono 10. L’obiettivo trovava, ora dopo ora, conferme.

Le parole di Vagnati e il possibile ruolo di Lyanco

Tanto che, a margine della presentazione di Rodriguez, anche il direttore sportivo Vagnati non ha smentito: “Vedremo cosa riusciremo a fare” e poche ore dopo ha fatto lo stesso il presidente dell’Argentinos. Servirà tempo, anche su questo fronte come per Linetty della Sampdoria. Se non altro perché, per procedere eventualmente con il tesseramento di Vera, il Toro dovrà liberare uno slot tra quelli riservati ai calciatori non in possesso del passaporto comunitario.

Avrà dunque necessità di cedere all’estero – a titolo definitivo – uno tra i giocatori extracomunitari al momento in rosa. Il candidato numero uno (del tema si è parlato su queste pagine giusto ieri) è Lyanco, per il quale i granata stanno trattando con lo Sporting Lisbona.

Il centrale brasiliano sembra indirizzato verso l’addio, anche se la richiesta economica di Cairo (15 milioni) ha fin qui rallentato le contrattazioni. Solo la stretta di mano con i lusitani, però, darebbe al Torino la certezza di poter inserire Vera in rosa. A patto che, anche per lui, si riesca a trovare l’accordo con l’Argentinos Juniors, club che ne detiene la proprietà.